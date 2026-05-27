Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал свое невключение в номинацию лучшего тренера по итогам сезона-2025/2026.

«Посмотрите, у меня на шее висит золотая медаль от КХЛ, а недавно в Казани наша команда выиграла чемпионский трофей. Я приезжал в Россию за Кубком Гагарина, а не за званием "Лучший тренер года". И даже в контракт с "Локомотивом" не включил ни одного бонуса за личные успехи. Меня не интересуют индивидуальные награды», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

Под руководством Хартли «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2026, обыграв в финальной серии «Ак Барс» со счетом 4-2.

В тройку номинантов за звание лучшего тренера сезона вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Андрей Разин («Металлург») и Виктор Козлов («Салават Юлаев»).