Пресс-служба хоккейного клуба «Амур» сообщила о продлении контракта с вратарем Дамиром Шаймардановым на один год. Договор носит двусторонний характер.

Это будет третий сезон для голкипера в Хабаровске. Шаймарданов впервые вышел на лед в КХЛ в составе «тигров» в сезоне 2024/2025. За это время он провел 28 матчей, в одном из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Процент отражённых бросков составил 91,4.

По итогам сезона 2025/2026 «Амур» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.