Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался о причинах, из-за которых «Авангард» не смог стать обладателем Кубка Гагарина в этом году.

«В чём я оказался прав по поводу "Авангарда", им элементарно не хватило глубины состава. Потому что, если получил игрок травму, то играет с повреждением. А если бы они могли заменить игрока, то новый принёс бы свежести и, может быть, энергии», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

«Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина вылетел от «Локомотива» со счетом 3-4, ведя по ходу серии 3-1. В регулярном чемпионате омичи заняли второе место в Восточной конференции.