Сборная Норвегии обыграла команду Дании в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 4:3 ОТ.

Основное время завершилось вничью — в составе норвежцев дважды отличился Тинус Коблар (12', 35') и еще один гол на счету Андреаса Мартинсена на 31-й минуте.

В составе датчан дубль оформил Йоахим Блихвельд, забросив на 28-й и 36-й минутах встречи. Патрик Рассел за секунду до окончания основного времени перевел игру в овертайм, где спустя 13 секунд после начала Микаэль Брандсегг-Нюгорд принес победу норвежской команде.

Норвежцы закрепились на втором месте в группе В, набрав 15 очков и став недосягаемыми для чехов (13) по личным встречам. Дания с 6 баллами заняло шестое место в турнирной таблице.