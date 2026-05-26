Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о шансах ярославского «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

«Это будет еще уникальнее, если три Кубка подряд будут завоеваны с разными тренерами. Непросто. Кубок выиграть тяжело, повторить — нереально трудно. Третий раз — это уже совсем серьезная задача, но Саша Радулов сказал, что идет за третьим. Это о многом говорит: лидер настроен на победу в третьем Кубке. Это настоящий спортивный подвиг», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Ярославский клуб дважды брал Кубок Гагарина — в 2025-м году под руководством Игоря Никитина, а в 2026-м с командой работал Боб Хартли, объявивший об окончании карьеры после финала против «Ак Барса» (3:2, 4-2 в серии).