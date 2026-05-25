Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что не планировал уходить из казанского «Ак Барса» летом 2024 года, где его всё устраивало.

«Я мало говорю, но сейчас скажу, что я не хотел отсюда уходить. Мне очень нравилось в Казани, я очень хотел здесь остаться. Но спортивная жизнь — она такая. Это бизнес, не всё от тебя зависит», — цитирует Радулова YouTube‑канал «Всё хоккей».

С опытным нападающим не продлило руководство «Ак Барса» контракт после того, как команда уступила «Автомобилисту» в серии со счётом 1–4 в сезоне 2023/24.

После перехода в «Локомотив» он помог новому клубу два раза подряд завоевать Кубок Гагарина, являясь одним из ключевых хоккеистов ярославцев.