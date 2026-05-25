Инсайдер Джефф Марек высказал предположение о том, какой клуб может проявить интерес к Сергею Бобровскому в статусе свободного агента.

Сергей Бобровский globallookpress.com

«Мне кажется, этот парень по-прежнему хочет зарабатывать хорошие деньги. Интересно, что он думает насчет "Сан-Хосе"? Хотя я легко могу представить ситуацию, что он выйдет на рынок 1 июля, оценит свои варианты и примет решение вернуться назад», — заявил Марек в подкасте Daily Faceoff.

На данный момент Бобровский обсуждает с «Флоридой» условия продления текущего контракта. Аналитики предполагают, что его годовой оклад может достичь приблизительно 5 миллионов долларов.