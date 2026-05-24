Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился своими мыслями о победе над «Монреаль Канадиенс» в матче второго раунда серии 1/2 финала Кубка Стэнли, который завершился со счетом 3:2 в овертайме (1-1).

«Многие аспекты нашей игры нужно было улучшить. Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче. На протяжении большей части игры мы показывали хорошее взаимодействие. Все понимали, что от них требуется, и это было видно. Нужно найти способ продолжать в том же духе», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в упорной семиматчевой серии со счетом 4-3, а «Каролина Харрикейнз» без труда одолела «Филадельфию Флайерз» с результатом 4-0.