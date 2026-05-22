Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о победе « Локомотива » над « Ак Барсом » в финальной серии Кубка Гагарина.

Максим Сушинский

«Выдалась прекрасная и эмоциональная серия. "Локомотив" провел отличный сезон.  Они играли в свой хоккей, и даже ведя в три шайбы, не ушли от своей системы.  У них хороший подбор игроков и наигранный состав.  Боб Хартли переиграл Гатиятулина и завоевал очередной Кубок Гагарина.  Сейчас в Ярославле выстроилась команда династия, которая принимает любой вызов», — цитирует Сушинского « Спорт-Экспресс ».

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд, в финале обыграв казанский «Ак Барс» со счетом в серии 4:2.