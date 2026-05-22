Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов рассказал об эпизоде в пятом матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса», в котором получил перелом ноги.

В решающей шестой встрече «железнодорожники» обыграли казанцев (3:2), выиграв в финале со счетом в серии 4:2.

«Что было в моменте, когда получил травму? Было сначала непонимание, насколько всё серьезно, и что произошло. Когда в раздевалку ушел, то думал, что еще смогу вернуться. Но с каждой минутой понимал, что всё — травма, наверное, серьёзная.

Был хотя бы малейший шанс, что смогу играть? В голове крутилась такая мысль. Я очень хотел помочь ребятам! Но я полностью доверяю своим партнерам, своей команде. И знаю, что они бились за всех нас.

Сколько восстанавливаться? Месяц. Это перелом ноги. Кубок Гагарина смог поднять? Смог. Мне помог Сашка Елесин.

Те 33 секунды с "Авангардом"? Когда я был на лавке и смотрел на ребят, то все понимали, что серия не может так закончиться. Все верили до конца и бились. Но там Сашка (Радулов) и Макс (Шалунов) исполнили два просто невероятных гола», — сказал Иванов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Локомотив» 88 матчей, забросил 17 шайб и сделал 19 голевых передач.