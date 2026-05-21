Сборная США одержала победу над Германией (4:3 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В основное время матча сборные обменялись голами. У немецкой национальной команды шайбы забросили Мориц Зайдер на 1-й минуте, Фредерик Тиффельс на 29-й минуте и Марк Михаэлис на 32-й минуте.

В составе США голами отметились Исаак Ховард на 14-й минуте, Макс Сассон на 25-й минуте и Томми Новак на 54-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась сборная США. Победный бросок на счету Райана Леонарда.

После этого матча США занимает 4-е место в группе А с 5-ю очками в активе. Германия располагается на предпоследней 7-й позиции с 1-м баллом.