Сборная Канады обыграла в овертайме команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ-2026 — 6:5 ОТ.

Марк Шайфли globallookpress.com

Основное время закончилось вничью — голами в составе норвежцев отметились Эскилд Бакке Олсен (6'), Йоханнес Йоханнессен (12'), Ной Стин (24'), Кристиан Косастул (49') и Тинус Коблар (50').

У канадцев дважды забросил Марк Шайфли (14', 18'). Еще по разу отличились Габриэль Виларди (32'), Дилан Козенс (41') и Райан О'Райли (59').

На первой минуте овертайма Шайфли оформил хет-трик в матче и принес «кленовым» победу в овертайме

Канадцы вышли на первое место в группе В, набрав 11 очков. Норвегия поднялась на четвертую строчку с 7 баллами.