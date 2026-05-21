Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов высказался о победе своей команды в финале Кубка Гагарина.

Алексей Береглазов — защитник «Локомотива» globallookpress.com

Железнодорожники обыграли «Ак Барс» (3:2) в решающем 6-м матче финальной серии, победив со счетом в серии 4:2.

«В четвертый раз поднимать Кубок Гагарина было легче? Знал, чего ожидать. Эмоции просто невероятные. Второй год подряд… Очень круто, горд быть частью такой команды.

Второй год подряд побеждать было сложнее? Да. Нужно было еще с самим собой, со своей психологией выходить и забирать. Второй год подряд на нас настраиваются и в плей‑офф, и в "регулярке". Каждая серия была по‑своему тяжелой, особенно финал. Сегодняшний матч — не исключение. Хоть и выигрывали, однако в конце пропустили две шайбы, но дотерпели. Тем приятнее», — сказал Береглазов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник провел за «Локомотив» 90 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 22 голевые передачи.