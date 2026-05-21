Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об отсутствии ведущего защитника команды Кейла Макара в 1-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:4).

«Он важный игрок, проводит много времени на льду. У нас были проблемы в некоторых моментах, которые являются его сильной стороной. Но он вне игры, поэтому нам нужно найти выход.

Думаю, что ребята, которые играли сегодня, не только защитники, но и все остальные, способны на большее», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

Напомним, что Макар получил повреждение во время серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Миннесоты».