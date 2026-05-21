«Вегас» с победы стартовал в финале Западной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Колорадо» со счетом 4:2 в выездном матче на арене «Болл Арена» в Денвере.

Героем встречи стал российский форвард Павел Дорофеев, забросивший победную шайбу. Для 25-летнего нападающего этот гол стал уже десятым в нынешнем плей-офф.

У «Колорадо» шайбу забросил Валерий Ничушкин. Теперь у россиянина 4 (2+2) очка в 10 играх плей-офф.

Вторая встреча серии состоится в ночь на 23 мая и вновь пройдет в Денвере. Начало матча — в 03:00 мск.