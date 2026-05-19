Вратарь клуба «Филадельфия» Даниэль Владарж планирует продлить свое соглашение с командой на длительный срок.

28-летний голкипер играет за «Флайерз» по контракту, рассчитанному на два года и предусматривающему среднюю зарплату в размере 3,35 миллиона долларов. Этот договор был подписан в прошлом году. Летом 2027 года Владарж станет свободным агентом, если до этого момента не договорится с «Филадельфией» о продлении контракта.

В прошлом сезоне Владарж сыграл за «Филадельфию» 52 матча. Он отразил 90,6% бросков, его коэффициент надежности составил 2,42. По итогам регулярного чемпионата он был признан самым ценным игроком (MVP) в составе «Флайерз».

По данным Daily Faceoff, руководство «Филадельфии» готово обсудить новый контракт с Владаржем, если предложенные условия будут приемлемыми.