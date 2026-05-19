Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:1.

Тим Гарниш открыл счет на 28-й минуте встречи. Рудольфс Бальцерс в самом начале третьего периода сравнял счет, а четыре минуты спустя Бенджамин Нисснер вновь вывел вперед австрийцев, а на последней минуте встречи Винценц Рорер голом в пустые ворота закрепил преимущество альпийцев.

Австрия продолжает чемпионат мира без потерь — 9 очков после трех встреч. Латвия с тем же количеством игр набрал втрое меньше — 3 балла.

Австрийцы находятся на третьей строчке группы А, латвийцы — четвертые.