Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заинтересован в продлении соглашения с клубом, сообщает The Fourth Period.

Сергей Бобровский globallookpress.com

По данным источника, 37-летний российский голкипер хотел бы остаться в составе «Пантерз» и готов согласиться даже на снижение зарплаты ради нового контракта.

При этом отмечается, что руководство клуба пока не демонстрирует большого интереса к продлению соглашения с опытным вратарём, несмотря на его вклад в успехи команды, включая два завоёванных Кубка Стэнли.

Действующий контракт Бобровского истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне НХЛ россиянин провёл 52 матча в регулярном чемпионате за «Флориду» и сумел провести четыре «сухие» встречи.