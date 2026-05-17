Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Долго не могли реализовать свои моменты, но продолжали наращивать активные действия, забрали матч на характере. Как я уже говорил, наша задача готовить команду к любым обстоятельствам, в том числе и ранним играм.

Перед серией мы понимали, что все игры будут такие, соперник играет плотно, мы играем плотно, такт что вся серия будет такая, много единоборств, тягучей игры, надо пользоваться своими моментами. Прошлый матч показал, что ключевое — как мы выжимаем голы из своих моментов», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 2:2. Следующая встреча между этими командами состоится 19-го мая в Ярославле.