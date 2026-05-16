Швейцария одержала победу над Латвией (4:2) в матче чемпионата мира 2026-го года (группа А).

В составе хозяев дублем отметился Дамьен Риа, отличившись на 37-й и 52-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Тимо Майер на 30-й минуте и Дин Кукан на 40-й минуте.

У Латвии дублем отметился Рудольф Балцерс, отличившись на 31-й и 59-й минутах.

После этого матча Швейцария занимает 2-е место в группе А с 6-ю очками в активе. Латвия — на 7-й позиции без набранных баллов.

В следующем поединке чемпионата мира Швейцария сыграет против Германии 18-го мая, а Латвия встретится с той же немецкой сборной 17-го числа.