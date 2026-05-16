Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом».

«Такие качели прокомментировать сложно. Подметить можно, что соперники достаточно равные, но играют в разный хоккей. Одни больше связаны с тягучей обороной, другие с агрессивной атакой. Команды дополняют друг друга, сохраняя равновесие. Если смотреть по сюжету, то такого исхода быть не могло. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу логики в этом.

Чёткого предпочтения к командам у меня нет, потому что я в равной степени с ними связан. Хотелось бы видеть хороший хоккей, в первую очередь. А эти игры мне действительно сложно прокомментировать. По идее, когда "Ак Барс" выиграл во втором матче, то ясно было, что он сделает все, чтобы взять ещё одну победу на своей площадке и создать отрыв. Получается так, как получается. Этот финал логике не подлежит», — цитирует Плющева «Советский спорт».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 17 мая в Казани.