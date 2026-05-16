Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал игру партнера по команде Александра Баркова в матче группового этапа ЧМ-2026 против Германии (3:1).

«Он выглядел великолепно, был сильным и быстрым. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше. Он всегда способен нас удивить, и мы все рады видеть его на льду», — цитирует Лунделля пресс-служба НХЛ.

Финляндия с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы А после первой игры, на счету Баркова результативная передача.

Форвард провел первый официальный матч в этом сезоне после операции на связках колена.