Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о победе команды над «Ак Барсом» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Мы поговорили об этом между собой. То, как мы начали прошлую игру — вообще никуда не годилось. И мы сделали правильные выводы.

Гол Паника с отрицательного угла? Я просто не сразу увидел, что он забил. Но это его нацеленность на ворота. Он доиграл момент до конца и заслужил этот гол.

Удаление Полунина? Я думаю, это удаление нас объединило. Мы еще сильнее сплотились и понимали, что мы должны жертвовать собой, чтобы победить», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч прошел 17 мая в Казани.