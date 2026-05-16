Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о победе команды над «Ак Барсом» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

globallookpress.com

«Мы поговорили об этом между собой.  То, как мы начали прошлую игру — вообще никуда не годилось.  И мы сделали правильные выводы.

Гол Паника с отрицательного угла?  Я просто не сразу увидел, что он забил.  Но это его нацеленность на ворота.  Он доиграл момент до конца и заслужил этот гол.

Удаление Полунина?  Я думаю, это удаление нас объединило.  Мы еще сильнее сплотились и понимали, что мы должны жертвовать собой, чтобы победить», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1.  Четвертый матч прошел 17 мая в Казани.