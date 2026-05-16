Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением об игре своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4).

«Не сказал бы, что кто-то доминировал — они забили свои моменты, а мы — нет. Не хватило чуть агрессии под воротами.

Третий пропущенный гол? Хотел чуть по-другому сыграть, думал, Терех (Степан Терехов) врежется, был такой зовущий пас, но не срослось. В следующий раз сыграл по-другому.

Момент Кателевского? Димка хорошо сыграл, убирал на неудобную, просто не повезло. Преимущество у "Локомотива"? Я не вижу никакого преимущества», — цитирует Дыняка пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 17-го мая в Казани.