Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением об игре своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4).
«Не сказал бы, что кто-то доминировал — они забили свои моменты, а мы — нет. Не хватило чуть агрессии под воротами.
Третий пропущенный гол? Хотел чуть по-другому сыграть, думал, Терех (Степан Терехов) врежется, был такой зовущий пас, но не срослось. В следующий раз сыграл по-другому.
Момент Кателевского? Димка хорошо сыграл, убирал на неудобную, просто не повезло. Преимущество у "Локомотива"? Я не вижу никакого преимущества», — цитирует Дыняка пресс-служба КХЛ.
После этого матча «Ак Барс» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 17-го мая в Казани.