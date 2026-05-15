Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4).

«Не удалось забить, как минимум. Понятно, что были удаления, большинство, надо было забивать. Статистика говорит сама за себя, надо доводить броски до вратаря. Объяснение простое, залог успеха понятен.

Мы хорошо готовы были физически, но нужно правильные решения принимать, мы хорошо отыграли второй период, где-то не бросили, не туда пас отдали. Подготовка видна, но нужно правильные действия принимать и забирать матч», — передает слова Яшкина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 17-го мая в Казани.