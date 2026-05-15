Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

Владимир Плющев globallookpress.com

«Являются ли канадцы с Кросби и Селебрини? Я думаю, что это правильное мнение. Канадская сборная с этими игроками показала очень мощный хоккей на Олимпиаде, и могу сказать, что выглядели они гораздо лучше американцев. Но иногда и у больших мастеров руки дрожат, и они не попадают в пустые ворота. Так что думаю, что канадцы будут фаворитами, но еще и американцы есть, да и старая гвардия подключится: шведы, финны, чехи, словаки, наверное, там будут и Швейцария, и Дания, и Германия. Те страны, федерации которых на подъеме. Но, конечно, канадцы и североамериканцы будут выделятся на этом фоне», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Чемпионат мира-2026 состоится с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур.