Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал прогресс российского нападающего Матвея Мичкова и его роль в команде «Флайерз».

Бриер отметил, что впечатлён тем, чего молодой форвард сумел добиться в столь раннем возрасте, и подчеркнул его значимость для команды уже сейчас.

«Такое в НХЛ случается не так часто. Это никак не меняет его будущее и его роль в том, что мы строим», — заявил Бриер Yahoo Sports.

В прессе ранее появлялись слухи о возможном рассмотрении «Филадельфией» вариантов обмена россиянина в летнее межсезонье.

В текущем сезоне НХЛ Мичков провёл 81 матч в регулярном чемпионате, забросил 20 шайб и отдал 31 результативную передачу.