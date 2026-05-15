Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Просто невероятно. Я много раз говорил, что у нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить, это одна из наших сильных сторон.

Николаев приболел, поэтому ввели в состав Волкова, довольны его игрой, его тренировки вылились в то, что он хорошо сыграл», — передает слова Хартли Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:1. Следующий поединок между этими командами состоится 17-го мая в Казани.