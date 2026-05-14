Чемпион мира Максим Сушинский высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Шансы 50 на 50, определённого фаворита нет. Очень красивая серия, много обсуждений, боевая игра, много моментов, и это очень интересно смотреть: живо, красиво. Но серия только началась, поэтому прежде чем вешать ярлыки "одна из лучших серий за последние годы", нужно подождать, а потом уже это обсудить», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани.