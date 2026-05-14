Челябинский «Трактор» подтвердил назначение на пост главного тренера Скотта Гордона.

Соглашение с 63‑летним американцем будет заключено на один сезон.

Гордон известен в НХЛ по работе с «Айлендерс» (в 2008–2011 годах) и «Филадельфией» (2018–2019). Также он входил в тренерский штаб «Торонто» и «Сан‑Хосе», а также сборной США на Олимпиаде‑2010.

В 2011 году Гордон возглавлял сборную США на чемпионате мира‑2011.

В этом сезоне «Трактор» не смог преодолеть первый раунд плей‑офф Кубка Гагарина, уступив в серии «Ак Барсу» (1–4). Ранее клубом руководил Евгений Корешков.