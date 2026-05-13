Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Полунин подписал новый контракт с клубом.

«Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Александром Полуниным до 31 мая 2028 года. Он сыграл за ярославцев в этом сезоне 74 матча, забросил девять шайб и отдал 12 голевых передач. Всего в КХЛ у него 662 игры и 222 (111+111) набранных очка, — сказано в сообщении пресс‑службы КХЛ.

Полунин является воспитанником ярославского клуба, выступал за него с 2014 по 2018 год, с 2019 по 2020 год, а затем снова вернулся в 2021 году. В этом сезоне «Локомотив» уже вышел в финал плей‑офф, где в первом матче обыграл «Ак Барс» со счётом 3:1.