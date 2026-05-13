Нападающий Ник Меркли, который в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром «Шанхая», близок к переходу в московское «Динамо».

Как сообщает «СЭ», стороны практически согласовали условия однолетнего контракта.

В текущем сезоне 28-летний канадский форвард провёл 68 матчей и набрал 45 очков по системе «гол+пас» — на его счету 24 заброшенные шайбы и 21 результативная передача.

Ранее Меркли уже выступал в КХЛ за «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего в лиге, включая матчи плей-офф, канадец сыграл 277 встреч, в которых забросил 76 шайб и сделал 70 ассистов.