Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:5) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Всё просто — мы получили что заслужили.  Плохо начали первый период, было нарушение численного состава.  Недостаток фокуса и коммуникации.  Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти.  Поздравляю Казань, они были лучше.

Стычки?  Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена.  В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

Счет в серии равный — 1-1.  Третий матч состоится 15 мая в Казани.