Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:5) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Всё просто — мы получили что заслужили. Плохо начали первый период, было нарушение численного состава. Недостаток фокуса и коммуникации. Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти. Поздравляю Казань, они были лучше.

Стычки? Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена. В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.