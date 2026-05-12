Нападающий Никита Попугаев и нижнекамский «Нефтехимик» договорились о заключении нового контракта.

Соглашение 27‑летнего хоккеиста с клубом будет действовать ещё год, сообщает сайт «Нефтехимика».

Попугаев присоединился к своему нынешнему клубу летом 2025 года. Всего в минувшем сезоне провёл в регулярке 24 матча и набрал в них 7 (4+3) очков. В плей‑офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти играх.

Напомним, что «Нефтехимик» не смог миновать первый раунд плей‑офф Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» со счётом 1–4.