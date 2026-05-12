Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о состоянии здоровья нападающих команды Андрея Белозерова и Евгения Митякина.

«Евгений Митякин концовку сезона доигрывал с повреждением? Естественно, его и нет сейчас с нами на сборе, он залечивает травму, как и Белозёров, он также доигрывал с повреждением в плей-офф.

Эти ребята сейчас занимаются своим здоровьем, восстанавливаются, большая нагрузка на них выпала. Понятное дело, что теперь они больше внимания уделяют восстановлению, чтобы подойти к новому сезону в полной боевой готовности», — сказал Гришин Чемпионату.

Напомним, что Белозеров стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» по итогам сезона. За 67 встреч форвард забросил 31 шайбу и сделал 23 голевые передачи.