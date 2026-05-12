Пресс-служба КХЛ объявила список кандидатов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата — приз «Золотая клюшка».
В борьбу за награду вступят нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форвард минского «Динамо» Сэм Энас. Победитель будет выбран голосованием главных тренеров команд.
Ткачев, присоединившийся к «Металлургу» в межсезонье, стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба, набрав 71 (13+58) очко в 66 матчах. Шарипзянов отметился 67 (23+44) очками в 66 играх за «Авангард», а Энас — 89 (32+57) очками в 67 матчах за минское «Динамо».