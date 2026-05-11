Пресс-служба Федерации хоккея Чехии объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. В заявку вошли 25 игроков.
Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»)
Защитники: Марек Альшер («Флорида Пантерз»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Михал Кемпни («Брюнэс»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»).
Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Иржи Чернох («Карловы Вары»), Роман Червенка («Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Чмелар («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мартин Каут («Пардубице»), Михал Коваржчик («Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Ян Мандат («Пардубице»), Матяш Меловски («Нью-Джерси Дэвилз»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Давид Томашек («Фэрьестад»), Даниэль Воженилек («Тршинец»).
Сборная Чехии будет выступать в группе B, где встретится с командами Дании, Канады, Норвегии, Словакии, Швеции, Италии и Словении. Чемпионат мира 2026 года состоится в Швейцарии, в городах Цюрих и Фрибур, с 15 по 31 мая.