Нападающий «Ак Барса» Александр Барбаанов прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

Александр Барабанов

«Неприятные два гола во втором периоде, быстро их пропустили.  Естественно, это наложило опечаток.  Потом были невынужденные удаления.  Были моменты, если бы забили первыми, может быть, игра по-другому сложилась бы.  У нас были проблемы с большинством, они реализовали большинство, а мы не смогли.

Хорошо, что не опустили руки.  Третий период можно занести нам в актив.  Будем бороться, это всего лишь одна игра.  Стычки?  Это финал.  Никто не хочет уступать.  Это битва характера.  Нужно выходить и делать свою работу, несмотря ни на что», — приводит слова Барабанова «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0.  Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.