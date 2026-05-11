Нападающий «Ак Барса» Александр Барбаанов прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

«Неприятные два гола во втором периоде, быстро их пропустили. Естественно, это наложило опечаток. Потом были невынужденные удаления. Были моменты, если бы забили первыми, может быть, игра по-другому сложилась бы. У нас были проблемы с большинством, они реализовали большинство, а мы не смогли.

Хорошо, что не опустили руки. Третий период можно занести нам в актив. Будем бороться, это всего лишь одна игра. Стычки? Это финал. Никто не хочет уступать. Это битва характера. Нужно выходить и делать свою работу, несмотря ни на что», — приводит слова Барабанова «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.