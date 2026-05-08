Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев признался, что намерен обменять канадского нападающего Максима Комтуа в другой клуб.

Максим Комтуа globallookpress.com

«Он будет обменян. Понимаете, легионеры, которые играют в КХЛ, в моём понимании, с ними не надо вести воспитательную работу. Они знают, для чего и зачем они сюда приезжают. Они должны быть профессионалами, должна быть хоккейная этика. И самое главное — наши российские игроки должны учиться у них профессионализму. Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и лидерами на поле. А если с легионером надо возиться, считаю, что это не тот легионер», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

Комтуа выступал за «Динамо» с 2024-го года. 27‑летний канадец в этом сезоне провел за «Динамо» 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (19+15) очка при показателе полезности «-12». В плей‑офф в трех матчах канадский форвард не набрал очков