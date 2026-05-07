Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о шансах своего брата голкипера «Тампы» Андрея Василевского выиграть «Везину Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Я думаю, что Андрей действительно заслужил "Везину". Болельщики его и Кучерова очень любят в Тампе. За хоккеем в городе следят очень пристально. Всегда собирается полная арена.

Часто ли удается посещать Тампу? В Тампе я был всего один раз за эти долгие годы, что Андрей играет в НХЛ. В позапрошлом году побывали там. Очень классный, спокойный и красивый город.

Также мы ездили в Орландо — в парк Universal со старшим сыном. Впервые были в Америке, нам понравилось», — сказал Василевский «Бизнес Online».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ Андрей Василевский провел за «Тампу» 58 матчей, отразил 91.33% бросков при коэффициенте надежности 2.24.