В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» во втором овертайме переиграл омский «Авангард» со счётом 4:3.

Эта встреча стала самой продолжительной в истории седьмых игр в КХЛ.  Она длилась 88 минут и 31 секунду.  Предыдущий рекорд составлял 86 минут и 31 секунду.

Прежнее достижение принадлежало этим же командам и было установлено во втором раунде плей‑офф прошлого сезона.

В финале прошлогодний обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом».