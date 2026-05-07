В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» во втором овертайме переиграл омский «Авангард» со счётом 4:3.

Эта встреча стала самой продолжительной в истории седьмых игр в КХЛ. Она длилась 88 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял 86 минут и 31 секунду.

Прежнее достижение принадлежало этим же командам и было установлено во втором раунде плей‑офф прошлого сезона. Тогда соперники были на льду 86 минут и 31 секунду.

В финале прошлогодний обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом».