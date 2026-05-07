Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Меня не удивило возвращение "Локомотива" в серии с "Авангардом", я ожидал от них такого. Нормальная, обученная, хорошая команда. Включились в нужный момент, вот и всё. Самое главное, включился Радулов, это сердце и мотор "Локомотива".

Да, серия была непростая для ярославцев, но у них три дня подготовки перед финалом с "Ак Барсом". Несмотря на такую яркую победу в серии с "Авангардом", с точки зрения эмоций фавориты скорее казанцы. "Локомотив" уже три года подряд играет в финале, а "Ак Барс" больше голоден до побед», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и сыграет в финале плей-офф с казанским «Ак Барсом».