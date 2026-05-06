Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о выступлении нападающего Евгения Кузнецова за уфимский клуб.

«Не знаю, чего ждала от него Уфа. Но мне кажется, он оставил неоднозначное впечатление о себе: с одной стороны, он вытащил игру с Екатеринбургом, а с другой — чуть не проиграл её из-за этого пятиминутного удаления. То, что он большой мастер, — понятно, и то, что он далёк от своей лучшей формы, — тоже понятно. А дальше уже вопрос клубов: как они на это смотрят. От его игры в "Салавате Юлаеве" остались смешанные впечатления. Будут ли желающие в КХЛ? Всё зависит от тренеров и соображений руководства... Сложно сказать! Но что прям очередь за ним стоять будет, я не думаю; возможно, кто-то предложит контракт», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» в январе 2026 года и начал сезон в составе «Металлурга». За уфимцев он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 18 (6+12) очков. В плей-офф, в семи матчах, 33-летний хоккеист отметился одной голевой передачей и одним голом.