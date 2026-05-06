Инсайдер Дэвид Паньотта сообщает, что «Питтсбург» не будет продлевать контракт с вратарем Стюартом Скиннером. Летом 2026 года он станет неограниченно свободным агентом.

Стюарт Скиннер globallookpress.com

В прошлом сезоне Скиннер перешел из «Эдмонтона» в «Пингвинз» в результате обмена. В новой команде он отражал 89,5% бросков, при этом его коэффициент надежности составил 2,99. Однако в плей-офф его статистика ухудшилась: он отбил лишь 87,3% бросков, и «Пингвинз» проиграли «Филадельфии» в первом раунде Кубка Стэнли.

Скиннер, которому 27 лет, играл в прошлом сезоне на контракте с кэпхитом 2,6 миллиона долларов в год.