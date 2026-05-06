Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что защитник Робин Пресс вероятнее всего покинет команду этим летом.

«Я с Прессом пять сезонов отработал. Вчера поговорили один на один, как понял, семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают, и, скорее всего, он уедет от нас. Да, парень со своими минусами, но у кого их нет? Те же Лямкин и Миллер тоже не безгрешны, но то, что делает Робин на синей линии, — отказываться от такого хоккеиста мне очень жаль», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Шведский защитник выступал за магнитогорцев с 2023-го года и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024-м году.