Защитник Дарнелл Нурс может сменить клуб в межсезонье.

В 2022 году Нурс заключил восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на сумму $9,25 млн в год. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл все 82 матча и набрал 24 очка (7 голов и 17 передач).

Нурс может заблокировать любой трансфер до 2027 года. После этого он сможет выбрать 10 команд, в которые не хочет переходить.

В «Ойлерз» Нурс занимает второе место по зарплате среди защитников, уступая лишь Эвану Бушару ($10,5 млн), и является альтернативным капитаном команды.