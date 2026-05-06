Агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, сообщил о будущем хоккеиста в уфимском клубе.

«Мы не ведем переговоры с "Салаватом Юлаевым". В Уфе Евгения Кузнецова не будет в следующем сезоне, это уже точно решено. Клуб принял такое решение», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» в январе 2026 года и начал сезон в составе «Металлурга». За уфимцев он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 18 (6+12) очков. В плей-офф, в семи матчах, 33-летний хоккеист отметился одной голевой передачей и одним голом.

По итогам сезона КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда победила «Автомобилист» со счетом 4:2, но во втором раунде уступила «Локомотиву» с результатом 0:4.