Экс-игрок сборной России Сергей Коньков высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.

«Любой результат — следствие какой‑то проделанной работы. Те ошибки, которые были допущены в прошлом году, нивелировались, был набран опыт. Здесь очень тонкая грань. В матчах с "Металлургом" и минским "Динамо" решали нюансы и детали. Были сражения, в каких‑то деталях "Ак Барс" был лучше, чем соперник. Все очень тонко. Здесь и подготовка команд, и многие моменты, которые мы можем не наблюдать, но они работают», — цитирует Конькова «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл серию у «Металлурга» со счетом 4-1. Казанцы узнают соперника по финалу сегодня, 6 мая, по итогам матча «Локомотив» — «Авангард» (3-3 в серии).