Нападающий Даниил Гутик подписал новое соглашение со «Спартаком». Об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков «Матч ТВ».

Стало известно, что Гутик продлил контракт с «красно-белыми» до конца сезона 2027/2028.

Форвард пополнил состав «Спартака» по ходу нынешнего сезона, перейдя из «Адмирала». За «красно-белых» Гутик провел 25 матчей, забросил 10 шайб и сделал 11 голевых передач.

Напомним, что «Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне на стадии 1-го раунда, уступив «Локомотиву» со счетом в серии 1:4.