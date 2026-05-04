Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз» и Нико Хишир из «Нью-Джерси Дэвилз» будут представлять Швейцарию на чемпионате мира по хоккею 2026 года, как сообщает Федерация хоккея страны.

Роман Йоси globallookpress.com

К ним присоединятся Тимо Майер из «Нью-Джерси» и Нино Нидеррайтер из «Виннипег Джетс», которые также согласились сыграть за национальную команду на турнире.

В текущем сезоне Йоси набрал 55 очков (13 голов и 42 передачи) в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хишир отметился 66 очками (28 голов и 38 передач) в 82 играх. Майер заработал 44 очка (24 гола и 20 передач) в 77 матчах, а Нидеррайтер — 19 очков (8 голов и 11 передач) в 61 игре.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года состоится в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.